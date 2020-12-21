Prof. Ceyhan'dan koronavirüs mutasyonuyla ilgili çok konuşulacak sözler: Salgın bitebilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. "Henüz telaşlanacak bir şey yok" ifadesini kullanan Ceyhan, "Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız" uyarısında da bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan mutasyona uğrayan virüse ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'DAHA BULAŞICI OLDUĞU KLİNİK VERİLERLE DOĞRULANMADI'



Birkaç gündür herkes İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutant corona virüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;

1. Bulaşıcılığın % 70 arttığı bulgusu şimdilik sadece bir modelleme sonucu. Henüz gerçekten daha bulaştırıcı olduğu bile laboratuvar ve klinik verilerle doğrulanmış değil.



2. Ülkelerin önlem alması doğal, çünkü virüsün özellikleri tam anlaşılıncaya kadar, yani daha bulaştırıcı ve ağır hastalığa neden olmadığı belli oluncaya kadar yayılması önlenmelidir.



MUTASYON PANDEMİYİ BİTİREBİLİR



3. Bu mutasyon eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise, salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı, ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani ilk değişiklik gerçekleşmiş olabilir.



4. Ancak istemediğimiz yönde bir mutasyon olursa, zorunlu olarak virüsün yayılmamasına gayret edeceğiz. Sonuç olarak henüz telaşlanacak bir noktada değiliz. Her zamanki gibi dikkatli olmalıyız.