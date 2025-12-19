Prof. Arıcı Hürriyet'e anlattı: A’dan z’ye MEB Akademisi

Haberin Devamı

KASIM’da yapılan 15 bin öğretmen atamasının ardından KPSS ile öğretmenlik devri kapandı. Bundan sonra öğretmenler MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) puanına göre Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim aldıktan sonra göreve başlayacak. Bu uygulama kapsamında ilk10 bin öğretmen ataması için branş dağılımlarının açıklanması bekleniyor. Branş ve kontenjan dağılımıyla birlikte adayların hangi illerde eğitim alacağı da belirlenmiş olacak. Milli Eğitim Akademisi’nde hazırlık eğitimlerinin 2026’nın ilk aylarında başlaması bekleniyor. Akademi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, akademi sürecini ve güncel çalışmalarda gelinen noktayı detaylarıyla açıkladı:

BRANŞ DAĞILIMLARI: Bakanlık bu konuda yetkili kurum olarak çalışmalarını sürdürüyor. Çok yakında hangi branştan kaç öğretmenimizin Akademi’ye alınacağı açıklanacak. Branş dağılımları açıklandıktan sonra hangi branş için hangi şehirde eğitim verileceğini açıklayacağız. Yüksek kontenjan ayrılan branşlar için farklı şehirlerde eğitim açmayı planlıyoruz. Öğretmen adaylarımızın konaklama ve ulaşımı daha rahat sağlamaları açısından yüksek kontenjanlı branşlar için böyle bir karar aldık.

EĞİTİM MERKEZLERİ

Öncelikli olarak öğretmen eğitimleri için nitelikli ve kapsamlı bir program hazırladık. Eğitim ve uygulama merkezlerimizin hazırlıklarında da sona gelindi. Çevre düzenlemeleri ve temizlik işlerini yapıyoruz, bunlar da bitmek üzere. Branş dağılımları belli olunca süreç hızlanacaktır. Adaylar branşlara göre başvurularını yapacaklar. Güvenlik soruşturmasının ardından 2026’nın ilk aylarında Akademi’de eğitime başlayacaklar. 1 yıllık hazırlık eğitiminin ardından öğretmen adayları MEB’in kura sistemi üzerinden atanacaklar.

DERS İÇERİKLERİ

Öğretmen adaylarımız ‘eğitim sürecinin bütün olarak yönetimi’, ‘dijital beceriler’, ‘veli öğretmen ilişkisi’, ‘akran nezaketi’ gibi mesleki olarak tam anlamıyla donatacak ve hazır hale getirecek eğitimler alacaklar. Diğer yandan toplam 1200 saatlik eğitimin 480 saatini Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ‘uygulama eğitimi’ olarak hazırladık. Öğretmenler yakında duyuracağımız ‘hazırlık eğitimi programı’ kapsamında günde 6 saat olmak üzere haftada 30 saat eğitim alacaklar.

KONAKLAMA İMKÂNI

Ankara, İstanbul, Aksaray, Gaziantep, Erzurum, Sivas, Kayseri’de yeni eğitim ve uygulama merkezlerimiz olacak. Farklı illerde geçmişte var olan yerleri de kullanacağız. Bu hazırlığımızı ağırlıklı olarak konaklama imkânı yeterli olmayan yerlerde yaptık.

ADAYLARIN MAAŞI

Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde oluşturulmuş memur maaş kat sayısına göre öğretmen adaylarımızın alacağı ücret yaklaşık 32 bin TL. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşının yarısına tekabül eden bir karşılığı var.