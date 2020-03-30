Proaktif Ne Demek? Proaktif Nedir? Proaktif Tdk Kelime Anlamı

Çok fazla bilinmeyen Proaktif kelimesini bilen kişiler de aslında çoğu zaman yanlış anlamda kullanabilmektedir. Belli bir kalıp içerisinde oluşan proaktif kelimesinin kökeni Latincedir. Ancak Fransızca ve İngilizce etkisi de bulunur.

Proaktif Ne Demek?

Proaktif kelimesi bilinçli ya da bilinçsiz, olumlu ya da olumsuz mevcut koşulların sonucunu değiştirmek için inisiyatif kullanmak anlamına gelmektedir. İyi bir durum karşısında bireysel insiyatif alarak durumu çözmek amaçlı bir tabir olduğunu söylemek mümkün.

Proaktif Nedir?

Kelime anlamı itibariyle proaktif bilinçli veya bilinçsiz olarak ortaya çıkan mevcut hatayı ya da durumu düzeltmek amaçlı alınan insiyatif olarak geçiyor. Ancak bu durum yanlış şekilde bilinmektedir. Çünkü Proaktif herhangi bir hatalı durum için sorumluluğu almak değil; yaşanan olası durumların eksiklerini görerek buna göre mevcut durumun daha iyi hale getirmektir.

Proaktif TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından da aynı şekilde olumlu ya da olumsuz, bilinçli veya bilinçsiz biçimde ortaya çıkan durum için insiyatif almak anlamı taşımaktadır. Ele alınan bu insiyatif üzerinden yaşanan durum için, etkin çözüm yöntemi ile beraber mevcut durum düzeltilir.