Prizde unutulan ütü yangına neden oldu

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İstanbul Avcılar'da 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki bir dairede prizde unutulan ütü nedeniyle yangın çıktı. Evin bir odasında çıkan yangın, diğer odalara ve üst katlara sıçramadan söndürüldü.

VATANDAŞIN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Gümüşpala Caddesi Coşkun Sokak ile İskeçe Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan 6 katlı binanın 4'üncü katında 8 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden duman çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Sevk edilen itfaiye ekibi, kimsenin bulunmadığı evin kapısını kırıp içeri girdi.

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ÜST KATLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yabancı uyrukluların oturduğu belirlenen dairedeki yangın diğer odalara ve üst katlara sıçramadan söndürüldü. Yapılan incelemede yangının elektrik prizinde takılı olan ütüden kaynaklandığı anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.