Prigojin Belarus'ta mı? Wagner'in kurucusu Prigojin, ikinci kez ses kaydı yayınlandı

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Prigojin ikinci kez ses kaydı yayınladı. Prigojin, ses kaydında kendisini dinleyenlere "Bugün desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için teşekkür ederim. Adalet yürüyüşümüzün, hainlerle mücadele etmeyi ve toplumunuzu harekete geçirmeyi amaçladığını anlamanızı istiyorum. Ve bunu büyük ölçüde başardığımızı düşünüyoruz. Yakın gelecekte cephede yeni zaferlerimizi göreceğinizden eminim. Teşekkürler" şeklinde konuştu.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkı Caşın, prigojinin ses kaydını değerlendirdi. Caşın'ın konuşmasından satır başları şöyle:

HİÇBİR EGEMEN DEVLET BUNU KABUL ETMEZ

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Prigojin kendi devletine karşı gelen bir isyancı. Rus kamuoyu vicdanında da öyle. Ona destek verenler de var. Bence amacına ulaşamadı. Rus ordusu olayı bastırdı. Şoygu’yu asacağım diyor. Bu devlete karşı bir isyan. Hiçbir egemen devlet bunu kabul edemez. Vatanını seven devletinin verdiği silahla ona ateş etmez.

PRİGOJİN UKRAYNA'DA OLABİLİR

Prigojin'in Ukrayna'da olabileceğini söyleyen Caşın, "Piragojin gerçekten Belarus’ta ise görüntülü konuşurdu. Batı’dan yardım aldıysa bir Batı ülkesindedir. Belki de Ukrayna’dadır. Oradan başka bir ülkeye de kaçmış olabilir. Cebinde bu kadar para olan bir adam herkesi satın alabilir. Üçüncü bir ülkede olduğunu düşünüyorum. Ceza hukukunda suça iştirak meselesine bakıyor. Hangi komutanlar buna iştirak etti Rus istihbaratı buna bakıyor." dedi.

Caşın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Sesli mesaj bir kişi saklanıyorsa verilir. Tehditkar konuşmasına baktığınızda kime karşı zafer kazanacaksın? Belarus'a gittikten sonra Kiev'e cephe açacağı söyleniyordu, Kiev'e cephe açacak olan bunları söylemez. Rusya'nın Ukrayna'yı da cezalandıracağını düşünüyorum. Putin, Çin ve Hindistan'ın Rusya'ya desteğine teşekkür etti. NATO'nun yapmış olduğu yeni açıklamaya baktığımızda NATO hali hazırda Baltık'tan Romanya sınırına kadar 40 bin asker tutuyorken 300 bine çıkarıyor. Rusya'nın Ukrayna'da bulunduğu kuvvet kadar asker çıkarıyor. Bunlara baktığımızda Rusya'ya karşı caydırıcılık içinde olduğuna bakıyoruz.

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MOSKOVA'DAKİ DRON SALDIRILARI

Zelenski, arkamızda Amerika var diyor. Ağır füzeler veriyor ABD. Rusya ana topraklarını vurabilecek menzilde füzeler bunlar. Dron meselesine gelince; 2 milyar dolarlık dron verdiler bunlara. Orta menzilin üzerindeki dronlarla vurulabilir ancak. Buradan orası menzil dışı. 860 km uzun bir mesafe. Ukraynalı partizanlar bunları omuzdan da atabilir. Dron saldırını Wagner'in yaptığını sanmıyorum.

Hava ve deniz kuvvetlerinin dahil olmadığı bir taarruzun başarılı olacağını sanmıyorum. Bir şekilde bu dronların bir meydanı vurması sonrası Ruslar emniyet tedbiri olarak uçakları çekmiş durumda. Buradaki savaş artık bir yıpratma savaşı. Sivil hedefler vurulabilir. Bu Rusya'yı tedirgin etmek. Psikolojik hibrit savaş taktiği bu. İnsansız hava araçları harbin kaderini değiştiren ciddi bir silah.