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AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Preveze zaferine Haliç’te kutlama

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Preveze zaferine Haliç’te kutlama
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İletişim Başkanlığı tarafından Preveze Deniz Zaferi’nin 482. yıl dönümü dolayısıyla Haliç’te sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram) gösterisi sunuldu.

Haliç’te su perdesi üzerindeki Preveze Deniz Zaferi temalı hologram gösterisi 5 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gösteride Preveze Deniz Zaferi’nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi anlatıldı. Gösterinin sunumunda “Tarihimize altın harflerle yazılan deniz zaferimiz, Türkiye’nin bugün de büyük bir deniz gücü olma geleneğini sürdürmesinin en büyük kaynağıdır” denildi.

Preveze zaferine Haliç’te kutlama

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