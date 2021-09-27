Preveze kutlaması

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(AA) Akar, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk donanmasının kendisinden sayıca çok daha fazla olan birleşik Haçlı donanmasına karşı ustalıkla yaptığı taktik baskın neticesinde elde edilen bu zaferle Akdeniz'deki Türk hakimiyetinin tam anlamıyla pekiştiğini vurguladı. Akar, “Yıldönümü vesilesiyle başta Preveze Deniz Zaferi’nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze kadar şanlı ordumuzun bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı ve devlet büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Kahraman Türk denizcileri; denizleriniz sakin, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.