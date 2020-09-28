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DHA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 21:23 | Son Güncelleme:

Preveze Deniz Zaferi için Haliç'te hologram gösterisi

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Preveze Deniz Zaferi için Haliç'te hologram gösterisi
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İletişim Başkanlığınca, Preveze Deniz Zaferi'nin 482. yıl dönümü dolayısıyla Haliç'te sinematik ses sistemi eşliğinde üç boyutlu resim (hologram) gösterisi düzenlendi.

Haliç'te su perdesi üzerindeki Preveze Deniz Zaferi temalı hologram gösterisi 5 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gösteride Preveze Deniz Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi anlatıldı.

Preveze Deniz Zaferi için Haliçte hologram gösterisi

Gösterinin sunumunda "Tarihimize altın harflerle yazılan deniz zaferimiz, Türkiye'nin bugün de büyük bir deniz gücü olma geleneğini sürdürmesinin en büyük kaynağıdır. İşte bu yüzden ulusal güvenliğimizi korumak, bölgeye barış ve istikrar getirmek adına su yollarındaki haklarımız için her alanda mücadeleye devam edeceğiz. Ecdadımızın miras bıraktığı bu dik duruşu bugün de sürdürmekte kararlıyız." ifadelerine de yer verildi.

Preveze Deniz Zaferi için Haliçte hologram gösterisi

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