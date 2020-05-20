Prestij Ne Demek? Prestij Nedir? Prestij Tdk Kelime Anlamı

İnsanların elde ettiği kazanım üzerinden nitelik konusunda prestij çok önemli bir yere sahiptir. Tabii sadece bireysel değil aynı zamanda toplumsal açıdan devletlerarası da çok önemlidir. Bu doğrultuda TDK üzerinden bakıldığı zaman prestij kelimesine karşılık olarak, ‘saygınlık’ anlamı çıkmaktadır.

Prestij Ne Demek?

Prestij sözcüğü bireysel olarak ya da bir toplumun ve devletin kazanacağı en önemli etkenlerden biridir. TDK açısından bu kelime saygınlık ile beraber ayrıca itibar üzerinden de ele alınabilir. Özellikle kurumsal bir şekilde şirketlerin kazanması gereken en önemli nitelikler arasında yer almaktadır.

‘’Şirket prestijli bir kariyere sahip.’’

Prestij Nedir?

Toplum içerisinde herhangi bir konu veya da durumdan elde edilen saygınlık TDK açısından Prestij olarak bilinmektedir. Fransızca kökenli olarak Türkiye'de yerleşik şekilde kullanılan prestij sözcüğü, itibar ile beraber saygınlık üzerinden ele alınabilmektedir.

‘’Bulduğunuz iş gerçekten yüksek prestije sahip.’’

‘’Ülke olarak kısa sürede çok yüksek bir Prestij kazandılar.’’

Bu gibi daha pek çok farklı cümle içerisinde amaca uygun olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda tek başına kullanılabilir ya da farklı eserlerde karşılaştığınız zaman anlamı üzerinden okuyabilirsiniz. Özellikle kurumsal şekilde farklı yazışmalarda ve resmi kağıtlarda, prestij sözcüğü eş anlamlılarına göre daha fazla kullanılmaktadır.