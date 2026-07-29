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Pres makinesi faciası: Fabrika işçisi hayatını kaybetti

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#İş Kazası#Konya#Pres Makinesi
Pres makinesi faciası: Fabrika işçisi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 15:28

Konya’da çalıştığı ambalaj fabrikasında pres makinesine sıkışan Ramazan Aydın, hayatını kaybetti.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Karatay ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Konya Organize Sanayii Bölgesi’nde meydana geldi. Bir ambalaj fabrikasında çalışan Ramazan Aydın, pres makinesinde sıkışıp, ağır yaralandı. Diğer çalışanlar tarafından durum fark edilince makine durduruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ramazan Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ramazan Aydın’ın cesedi incelemelerin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Pres makinesi faciası: Fabrika işçisi hayatını kaybetti

 

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#İş Kazası#Konya#Pres Makinesi

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