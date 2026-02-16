×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Prefabrik evde çıkan yangında karı-koca hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Uşak#Sivaslı#Yangın
Prefabrik evde çıkan yangında karı-koca hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 05:36

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyü Bahçesaray mevkiinde prefabrik evde çıkan yangında karı-koca hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Yangın, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyü Bahçesaray mevkiinde prefabrik evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Türkmen (64) ile Fikriye Türkmen'in (62) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle prefabrik evde alevler yükselmeye başladı.

Hızlı büyüyen yangında alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Uşak Belediyesi ve Sivaslı Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Prefabrik evde çıkan yangında karı-koca hayatını kaybetti

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, prefabrik ev içerisinde yapılan incelemede karı-kocanın yanmış haldeki cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Osman ve Fikriye Türkmen'in cenazeleri Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Öte yandan, yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Prefabrik evde çıkan yangında karı-koca hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uşak#Sivaslı#Yangın

BAKMADAN GEÇME!