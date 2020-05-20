Pragmatik Ne Demek? Pragmatik Nedir? Pragmatik Tdk Kelime Anlamı

Pragmatik sözcüğü adına öncelik olarak TDK üzerinden bakıldığında, ‘yararcı’ şekilde ifade edilmektedir. Aynı zamanda temel hali iş ya da eylem gibi sözcükler üzerinden de ele alınabilmektedir.

Pragmatik Ne Demek?

Pragmatik kelime anlamı olarak TDK açısından, ‘yararcı ve iş ile eyleme geçme’ biçiminde ifade edilmektedir. Fakat bu kelime felsefi açıdan bakıldığında daha derin bir anlama sahip. Bu doğrultuda pragmatik felsefi açıdan gerçeğin temel ölçütünün pratik değerler olduğunu savunur. Yani burada doğruluğun tek ölçtü olarak yarar ele alınır. Diğer deyişle bir şeyin doğruluğu kattığı yarar üzerinden anlaşılır.

Pragmatik Nedir?

Pragmatik kelimesi yüzyıllardır bilinen ve önemli bir felsefi yapısı bulunan sözcük olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda faydacı ya da yararcı şeklinde ifade etmek mümkündür. Bir şeyin değerinin uygulama ile beraber sağladığı yararlar denk gelmesi şeklinde ifade edilebilir. Yani ne kadar fayda sağlarsa değeri o kadar önemli ve büyüktür. Herhangi bir katkı sağlamayan bir durumun hiçbir değeri yoktur.

Tabii pragmatik tek kelimesi ve felsefi anlamı günümüzde hala konuşulan ve tartışılan, anlatılmaya çalışılan derin bir düşünce yapısıdır. Ancak köken olarak kelime açısından bakıldığında faydacı, yararcı gibi sözcükler üzerinden öne çıkıyor.