'Pozitif yükseliş sürecek'

Erdoğan, dün Beştepe’de İşçilerle Buluşma programında özetle şu mesajları verdi:

ÇITA DAHA YÜKSEĞE

“Farklı sektörlerde alınlarının teriyle ekmeklerini kazanan işçi kardeşlerimle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Çalışanların haklarının teslimi için gayret gösterdik. Gerektiğinde bütçe imkânlarını zorlama gerektiğinde başka kalemlerden fedakârlık yapma pahasına hep çalışanların emeklerinin karşılığını verme istikametinde kullandık. Ülkemizin potansiyeline, milletimizin çalışkanlığına güvenerek çıtayı daima daha yükseğe çıkarıyoruz. Türkiye’nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon arttırırken, çalışanların gelir seviyesinin kat be kat yükseldiği gerçeğini asla unutmamalıyız. Milli gelirimiz TL olarak 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması en somut örneklerinden. Aynı fevkalade yükselişi emekli maaşlarında görmek mümkün. 27 kat artan emekli maaşı var.

Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomide pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor. Toplu sözleşmelerde tatminkâr artışlar yakaladık. 700 bin kamu işçimizin ücretlerinde çok ciddi iyileştirmeler yaptık. Asgari ücretle 4 bin lira arasında ücret alan işçilerimize seyyanen 500 lira zam yaptık. Böylece yüzde 34 artış gerçekleşti. Sosyal yardımlar, ilave ikramiyeler gibi ödemelerle aylık ücret tutarı 9 bin lirayı aştı. Memurlarımıza da yüzde 31’i geçen artış yapıldı. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de artışa gitmiştik. Esnafından sanayicisine her kesimi gözeten uygulamalar geliştirdik.”

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE SİLUETİ GÖRÜNDÜ

“Büyük ve güçlü Türkiye silueti ufukta görünmüştür. Biz millet olarak birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz. Ülkemizin siyasetten ekonomiye, savunmadan alt yapıya her alanda kat ettiği mesafeyi görenlerin panikleri doğru istikamette ilerlediğimizi gösteriyor. Hem asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz hem de aydınlık geleceğimize güvenle baktığımız bir dönemin eşiğindeyiz. Sembolü 2023 hedeflerimiz olan bu süreci istikrar ve güven iklimini koruyarak devam ettirdiğimizde evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

Erdoğan’a işçiler baret hediye etti.

ÇALIŞANLARA YÜKSEK GELİR HEDEFİ

“Bugüne kadar yaptığımız tüm toplu sözleşme görüşmelerimizde çalışanların gelirlerini yükselecek formüller üzerinde durduk. Kamu işçilerimizin ücretlerinde artışlar özel sektörü de benzer yönde hareket etmeye yönelttiği için burada çıkan rakamlar kısa sürede tüm çalışanlara şamil oldu. Biz ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın hayat kalitesini, gelirlerini yükselterek de refah seviyesini arttırmak için mücadele ettik. 2023 hedeflerimizle Türkiye’yi çalışanlarımızın gelir seviyeleri konusunda da en üst sıraya çıkarmayı planlıyoruz. Ardı ardına yaşadığımız darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, salgın musibeti sebebiyle biraz gecikme yaşamış olsak da bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.”

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