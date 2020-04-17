Pozitif ve negatif ne demek? Koronavirüsün pozitif ve negatif olmasının anlamı nedir?

Korona virüsü tanısı için moleküler test olarak yapılıyor. Gen analizinden tanıya gidiliyor. Eğer covid-19 uyumlu bir sonuç varsa pozitif, Covid-19 uyumlu bir test sonucu yoksa negatif adı veriliyor.

NEGATİF SÖZLÜK ANLAMI

1. sıfat Olumsuz

2. sıfat, matematik Eksi, pozitif karşıtı.

3. isim Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi

POZİTİF SÖZLÜK ANLAMI

1. sıfat Olumlu, negatif karşıtı.

2. sıfat, matematik Artı.