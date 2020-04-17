MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPozitif ve negatif ne demek? Koronavirüsün pozitif ve negatif olmasının anlamı nedir?
GeriGündem Pozitif ve negatif ne demek? Koronavirüsün pozitif ve negatif olmasının anlamı nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 17.04.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Pozitif ve negatif ne demek? Koronavirüsün pozitif ve negatif olmasının anlamı nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pozitif ve negatif ne demek? Koronavirüsün pozitif ve negatif olmasının anlamı nedir?
Abone Olgoogle-news

Corona virüsü vakalarıyla birlikte negatif ve pozitif kavramları bir kez daha gündeme geldi. Corona virüsü haritalarında pozitif ve negatif kavramları sık sık kullanılıyor. Peki, pozitif ve negatif ne demek? Koronavirüsün pozitif ve negatif olmasının anlamı nedir?

Korona virüsü tanısı için moleküler test olarak yapılıyor. Gen analizinden tanıya gidiliyor. Eğer covid-19 uyumlu bir sonuç varsa pozitif, Covid-19 uyumlu bir test sonucu yoksa negatif adı veriliyor. 

NEGATİF SÖZLÜK ANLAMI

1. sıfat Olumsuz

2. sıfat, matematik Eksi, pozitif karşıtı.

3. isim Gerçekteki aydınlık ve karanlık bölümleri tersine gösteren fotoğraf camı veya filmi

POZİTİF SÖZLÜK ANLAMI

1. sıfat Olumlu, negatif karşıtı.

2. sıfat, matematik Artı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle