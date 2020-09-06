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ANKARA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pozitif vakaların işe başlamasında yeni düzenleme

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Pozitif vakaların işe başlamasında yeni düzenleme
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Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından, vakaların izolasyonlarının sonlandırılması ve işe başlamasıyla ilgili süreçler yeniden düzenlendi.

Kurulun önerisiyle; hafif vakalarda (evde izlenen; hastanede 24 saatten kısa süre kalan) PCR pozitifse, PCR alındığı günden; olası vakalarda ise semptom başlangıcından itibaren 10. günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.

Hastanede yatanlarda, PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden; olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonunda izolasyon kalkacak. Yoğun bakımda kalmış olan veya immunsuprese vakalarda ise PCR pozitifse PCR alındığı günden; olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20. günün sonunda izolasyon sonlandırılacak.

ÖKSÜRÜK NEDEN DEĞİL

Ayrıca iyileşmesine rağmen bazı kişilerde öksürük veya tat, koku duyusunda kayıp birkaç hafta devam edebileceğinden, bu durum izolasyonun uzamasına neden olmayacak.

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