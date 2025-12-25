Pozitif çıktı gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medyaya yönelik yürüttüğü ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve işinsanı Sadettin Saran dosyaya ‘şüpheli’ olarak eklenmişti. Savcılık, geçen cuma günü Saran’ı ‘uyuşturucu madde temin etmek’, ‘uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırarak jandarmaya talimat vermişti.

SAÇINDA KOKAİN BULUNDU

Ayrıca Saran’ın, İstanbul’daki ve Assos’taki evinde arama yapılmıştı. Fenerbahçe basketbol takımının maçı ve transfer görüşmeleri için İtalya’da bulunan Sadettin Saran, gece yarısından sonra Türkiye’ye dönüş yapmış ve sabah jandarma eşliğinde adliyeye getirilmişti. Saran, Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilerek uyuşturucu testi için saç ve kan örneği alınmıştı. Savcılık ve hâkimlik işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Saran’ın ATK sonucu 4 gün içerisinde belirlendi. Saran’ın saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendi.

Saran dün akşam saatlerinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince Fenerbahçe Başkanlık makamından ek deliller bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Saran’ın bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.

ÖZEL LABORATUVARA ÖRNEK VERDİ

Sadettin Saran açıklamasınının ardından dün öğlen saatlerinde İstanbul Şişli’deki özel bir laboratuvara gitti. Burada detaylı test çin örnekler veren Saran, çıkarken görüntülendi.

"O MADDEYİ HAYATIM BOYUNCA KULLANMADIM"

m Sadettin Saran test sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir. Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en kısa sürede yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”

BUNDAN SONRA NE OLACAK

Bundan sonra nasıl bir süreç yaşanacağı merak konusu. İki soru gündemde

1- Saran Fenerbahçe Başkanlğı’ndan ayrılır mı?

2- Futbol Federasyonu Adli Tıp Kurumu raporuna dayanarak Saran’a ceza verip başkanlığını bitirir mi?

İlk sorudan başlayalım. Saran ve ekibi yaptıkları açıklamada suçsuzluğun altını çizdiler. Fenerbahçe Kulübü ileri gelenleri ve camia Sadettin Saran’ın görevi bırakmaması gerektiğini ve hedefin başkandan daha çok Fenerbahçe olduğunu düşünüyorlar.

Eski başkan Ali Koç, dün kulübe gelerek Saran’a desteğini gösterdi. Saran’ın şu an için görevi bırakma gibi kararı da yok.

Fenerbahçe tüzüğünde de bu konuda bağlayıcı bir hüküm yok. Ama kulüp içinde, “olimpiyatlara yüzlerce sporcu gönderen bir kulübün başkanının bu tür bir suçla karşı karşıya olmasını” etik açıdan doğru bulmayan ve istifayı savunan isimler de var. Ama genel tavır Sadettin Saran’a “tam destek” yönünde.

İkinci sorunun yanıtı da kısaca “Hayır”. Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir kulüp başkanına, Adli Tıp Kurumu’nun raporuna dayanarak ceza vermesi mümkün değil. Ama bir kulüp başkanı uyuşturucu maddeden dolayı ceza alacaksa mutlaka mahkeme kararının olması gerekiyor. TFF açısından bu da yeterli değil. TFF ilgili başkana ancak disiplin cezası verebiliyor. Kanuna göre başkanlıktan alma yetkisi Spor Bakanlığı’nda.

Federasyon hangi gerekçe ile ceza verdiğini bakanlığa resmi yazı ile bildirme yükümlülüğünde. Bu yazı sonrası uyuşturucu kullanan başkan bakanlık tarafından görevden alınıyor.

‘BAŞKANIMIZA İNANCIMIZ TAM’

Sadettin Saran'ın başkanlık makamında jandarma tarafından gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.”

Kulüpten yapılan ikinci açıklamada ise, “Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür. Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir. Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” denildi.

Öte yandan Saran’ın gözaltına alındığının duyulmasının ardından bir grup taraftar, stat çevresinde toplanarak tezahürat yaptı.