Poyraz İsminin Anlamı Nedir? Poyraz Ne Demek?

Son yıllarda erkeklere verilecek isimler arasında Poyraz ismi sık kullanılmaktadır. Poyraz Türk Dil Kurumu sözlüğünde de geçer. Poyraz ismi köken olarak Yunan kökenli olduğu bazı kaynaklarda geçse de bazı kaynaklara göre ise Rumca kökenli bir isimdir.

Poyraz Ne Demek?

Poyraz; kuzey yönünden esen soğuk rüzgara verilen addır. Rüzgar ile birlikte bir yön olan kuzey anlamına da gelmektedir. Yüce ve ulu anlamlarına da gelebilmektedir. Kuzeydoğu yönünden esen soğuk veya serin olan çoğu zaman fırtına şeklinde esen rüzgar anlamına gelir. Poyraz ismi çoğunlukla erkek adı olarak kullanılır. Fakat buna rağmen aslında unisex bir isimdir. Poyraz ismi hem kız hem de erkek ismidir.

Poyraz ismi günümüzde ve gelecekte sıklıkla kullanılacak olan isimlerden biridir. Aileler Poyraz ismini evlatlarına gönül rahatlığı ile verebilir. Güzel anlamı olan ve fonetik olarak da güzel olan Poyraz ismi dikkat çekici, güzel ve sevilen bir isimdir. Poyraz ismi Kuran’da geçen bir isim değildir. Bir müzisyen olan ve bas gitar çalan Poyraz Kılıç bu ismi taşımaktadır. Poyraz isminde başka bir ünlü bulunmamaktadır.