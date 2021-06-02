Postaneler kaça kadar açık, PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT çalışma saatleri 2021 güncel

Pandemi nedeniyle de pek çok kurumun çalışma saatlerinde de değişiklikler olabiliyor. 1 Haziran’da başlayan ve bir ay boyunca alınan kararların geçerliliğini koruyacağı haziran ayında çalışma saatleri en çok merak edilen kurumlardan biri de postaneler. İşlem yapmak için çalışma saatlerini merak edenler, postanelerin kaça kadar açık olduğunu, kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu çalışma saatlerini merak ediyorlar. İşte, 1 Haziran PTT şubeleri çalışma saatleriyle ilgili detaylı bilgiler.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK? ÖĞLE ARASI KAÇTA?

Yeni kademeli normalleşme döneminde de postaneler 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor olacaklar. 12.30’da ise öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır.

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri pazar günleri kapalıdır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: Cumartesi günleri sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

Hafta sonu: Pazar günleri kapalıdır.

PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara