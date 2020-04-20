‘Post pandemi’ hazırlığı

Bakanlar, koronavirüs sonrası normalleşme döneminde başta ekonomi olmak üzere ticaret, turizm, ihracat, eğitim, sağlık ve ulaştırma gibi kritik alanlarda adım adım hayata geçirilecek uygulamalar konusunda Erdoğan’a bilgi verecek. Kabinede aşı ve solunum cihazı Ar-Ge çalışmaları, maske dağıtımındaki durum da gündeme gelecek.