Son Güncelleme:
‘Post pandemi’ hazırlığı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabineye Türkiye’de ilk ortaya çıktığı 11 Mart’tan bugüne kadar geçen 40 günlük sürede yapılanlar, vaka, ölüm, iyileşme ve tedavi bilançosu hakkında kapsamlı bir sunum yapacak.
Bakanlar, koronavirüs sonrası normalleşme döneminde başta ekonomi olmak üzere ticaret, turizm, ihracat, eğitim, sağlık ve ulaştırma gibi kritik alanlarda adım adım hayata geçirilecek uygulamalar konusunda Erdoğan’a bilgi verecek. Kabinede aşı ve solunum cihazı Ar-Ge çalışmaları, maske dağıtımındaki durum da gündeme gelecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle