Post Ne Demek? Post Nedir? Post Tdk Kelime Anlamı

Öncelikle TDK üzerinden bakıldığı zaman post kelimesine karşılık olarak, ‘Tüyleri alınmamış durumdaki hayvan derisi’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle pek çok yerde eşya olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden bir paylaşım noktasında da anlamı olduğunu dile getirmek mümkün.

Post Ne Demek?

Post kelimesi geçmişten gelen anlamının yanı sıra günümüzde kazandığı bir anlam ile ön plana çıkıyor.

- Tüyleri alınmamış durumdaki hayvan derisi,

- Web sitesi içerisinde ya da bir forum sitesinde yayınlanmış olan gönderilerin her biri,

Özellikle ikinci madde İngilizce kökenli olarak gelmiş ve bu anlam üzerinden değerlendirilmeye başlanmıştır.

‘’Bu post hangi hayvana ait s gerçekten çok kaliteliymiş.’’

‘’Web sitesinde postun altına bir de ekleme yaptım.’’

Post Nedir?

Post kelimesi gerçek TDK anlamı ile beraber Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiştir. Bu doğrultuda herhangi bir hayvana ait olan tüyleri alınmamış deri olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan günümüz teknoloji dünyası içerisinde bir web sitesinde yayınlanmış gönderiler bütünü olarak da ifade edilmektedir. Amaca bağlı olarak tek başına ya da cümle içerisinde farklı anlamları üzerinden post kelimesini kullanabilirsiniz. Bu doğrultuda hem Farsça kökenli hem de İngilizce kökenli olarak değerlendirmeniz mümkün.