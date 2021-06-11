Poşetteki aşı polise takıldı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü saat 21.45 sıralarında Dolapdere Caddesi’nde yürüyen 39 yaşındaki Kader D.’yi şüphe üzerine durdurdu. Kader D.’nin elinde taşıdığı büyükçe poşeti kontrol eden polisler, içinde 6 adet üzerlerinde ‘Pfizer- BioNTech COVID-19 Vaccine’ yazılı tüp buldu. Kader D. ifadesinde, “Eczacıda çalışan Muharrem Ş. bana Bağcılar’da bir adrese giderek aşıları almamı ve kendisine getirmemi istedi. Ben kuryeyim. Aşıları aldım, kendisine götürüyordum” dedi.

BULUŞMA YERİNDE...

Bunun üzerine polisler Kader D.’ye Muharrem Ş.’yi aratarak buluşmalarını sağladı. Buluşmaya gelen Muharrem Ş. de gözaltına alındı. Üzerinden aşılar için ödeyeceği öne sürülen 10 bin lira çıkan Muharrem Ş. ifadesinde, “Benim aşılarla bir ilgim yok. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

AŞILAR İNCELENİYOR

Polis aşıları incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Gözaltına alınan Kader D. ve Muharrem Ş. polisteki işlemlerinin ardından ‘kişilerin hayatını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma’ suçundan adliyeye sevk edildi. 2 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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