POS tefeciliği soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 16:57

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik ve POS tefeciliği soruşturması kapsamında 17 şüphelinin tutuklandığını, 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 2 şüphelinin gözaltında bulunduğunu açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları ve kredi kartlarından taksitle para çekip karşılığında yüksek faizle borç vererek POS tefeciliği yaptığı belirlenen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda, 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 50 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüphelinin ise gözaltında bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.  

