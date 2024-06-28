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POS cihazları üzerinden 15 milyar liralık çekim yapmışlar! 12 şüpheli yakalandı

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#İstanbul#POS Cihazı#Kara Para Aklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 11:37

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen, post makinesi aracılığıyla kara para aklama iddialarına ilişkin operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta Fatih'teki 2 iş yerinde 8 şüphelinin yakalandığı "Dubai post makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

POS cihazları üzerinden 15 milyar liralık çekim yapmışlar 12 şüpheli yakalandı

Çalışmaların devamında BDDK'nin hazırladığı inceleme raporu sonucu yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiği, böylece komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.

POS cihazları üzerinden 15 milyar liralık çekim yapmışlar 12 şüpheli yakalandı

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Örgütlü olarak izinsiz ödeme hizmeti faaliyetinde bulunduğu, "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet" ettiği ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilen 12 şüpheli, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 Haziran'da yakalandı.

POS cihazları üzerinden 15 milyar liralık çekim yapmışlar 12 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yabancı ülkeye ait banka kartı, ziynet eşyası, dijital materyale ile 148 bin 700 lira ve 465 dolara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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#İstanbul#POS Cihazı#Kara Para Aklama

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