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Pos cihazÄ±ndan gelen hesabÄ±n 5 katÄ±nÄ± çektiler, itiraz eden müÅŸterileri dövdüler

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Darp#Kavga#Dayak
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 17:03

TekirdaÄŸ'Ä±n KapaklÄ± ilÃ§esinde gittikleri eÄŸlence merkezinde 2 bin 500 lira gelen hesap yerine pos cihazÄ±ndan 12 bin 500 lira Ã§ekilmesine itiraz eden U.A. ile S.P., iÅŸletme sahibi CHP'li Belediye Meclis Ãœyesi Cengiz Gezer ve iÅŸ yeri korumalarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼ldÃ¼. Ä°ki arkadaÅŸÄ±n dÃ¶vÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ anlar, gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Olay, geÃ§en hafta pazartesi gecesi KapaklÄ± ilÃ§esi Ä°smetpaÅŸa Mahallesi BÃ¼lent Ecevit BulvarÄ±â€™nda meydana geldi. CHP KapaklÄ± Belediye Meclis Ãœyesi Cengiz Gezer'e ait eÄŸlence merkezine gidip eÄŸlenen U.A. ile arkadaÅŸ S.P.'ye 2 bin 500 lira hesap kesildi.

Pos cihazÄ±ndan gelen hesabÄ±n 5 katÄ±nÄ± Ã§ektiler, itiraz eden mÃ¼ÅŸterileri dÃ¶vdÃ¼ler

HesabÄ± Ã¶demeye giden U.A. ile S.P., pos makinesinden hesap olarak 12 bin 500 lira Ã§ekildiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce duruma itiraz etti. Bunun Ã¼zerine iki arkadaÅŸ ile eÄŸlence merkezi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma iÅŸ yerinin dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸtÄ±.

Pos cihazÄ±ndan gelen hesabÄ±n 5 katÄ±nÄ± Ã§ektiler, itiraz eden mÃ¼ÅŸterileri dÃ¶vdÃ¼ler

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TartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼, iddiaya gÃ¶re Cengiz Gezer ile mekanÄ±n korumalarÄ±, U.A. ile S.P.'yi dÃ¶vdÃ¼. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya mÃ¼dahale edip sonlandÄ±rdÄ±. Kavga sÄ±rasÄ±nda iÅŸ yerinin yanÄ±ndaki araÃ§ kiralama ÅŸirketine ait bazÄ± araÃ§lar da zarar gÃ¶rdÃ¼.

Pos cihazÄ±ndan gelen hesabÄ±n 5 katÄ±nÄ± Ã§ektiler, itiraz eden mÃ¼ÅŸterileri dÃ¶vdÃ¼ler

Polis, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ÅŸikayetÃ§i olan taraflarÄ± emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen taraflar serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â 

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Pos cihazÄ±ndan gelen hesabÄ±n 5 katÄ±nÄ± Ã§ektiler, itiraz eden mÃ¼ÅŸterileri dÃ¶vdÃ¼ler

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#Darp#Kavga#Dayak

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