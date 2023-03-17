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POS cihazından 100 milyonluk vurgun

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#Pos Cihazı #Dolandırıcı#Operasyon
POS cihazından 100 milyonluk vurgun
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

İstanbul merkezli 9 ilde usulsüz işlem yaparak bankaları 100 milyon lira dolandıran 24 şüpheliden 9’u tutuklandı.

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Bir banka, POS sistemindeki bir güvenlik açığını bulan kişilerin bilgileri dışında para çektiğini söyleyerek savcılığa şikâyette bulundu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada, çetenin, bankadan yaklaşık 100 milyon TL para çektiği belirlendi. 32 kişilik çetenin yakalanması için, yapılan tespitlerin ardından 10 Mart günü İstanbul merkezli İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ, Tunceli’deki adresler eşzamanlı olarak basıldı. Çete üyesi 24 kişi gözaltına alındı. 24 kişiden 2’si serbest kalırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Pos Cihazı #Dolandırıcı#Operasyon

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