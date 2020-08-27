Portland isminin anlamı nedir? Portland ne demek?

Portland, esasen hidrolik bir çimentodur. Bu çimento tebeşir ile sunî bir kilin karıştırılması neticesinde elde edilmektedir. Ardından bugün bu sözcük 1845 yılında bir yazı tura atışı sonrasında Amerika'daki kentlerden birine ad olmuştur.

Portland Ne Demek?

Kereste sanayi ile ekonomik anlamda ön plana çıkan bir ABD kenti olan Portland, nehir kenarındaki bir yerleşim yeridir. 21. yüzyıldan sonra önemli bir yerleşim merkezi hâline gelmiştir. Ancak kelime anlamı olarak hidrolik çimento olan Portland nasıl bir şehrin adına dönüşmüştür? Oregon yolunun sonunda kurulan ve önceleri sadece nehir yoluyla ulaşım sağlanan bu yerleşim yerindeki taş ocaklarından bir taş çıkarılmaktadır.

Gri renkte çıkarılan bu taş, tebeşir ve sunî kil karışımından elde edilen çimentoya yani Portland'a benzediği için şehir bu adı almıştır. Portland, ABD'nin en kalabalık şehirlerinden biridir. Şehir kereste üretiminin yanında kağıt fabrikaları, taş işçiliği ve tersaneleri ile de tanınmaktadır.

Bir çimento türü olan Portland, kristal mineraller ve kalsiyum içermekte yaygın olarak da gri ve yeşil renklerde karşımıza çıkmaktadır. Bugün pek çok yapıda en çok tercih edilen kaliteli bir çimento olarak bilinmektedir. Önceleri Maine şehrinin adıyken sonrasında Oregon yerleşim yerinin adına dönüşmüştür.