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Portekiz'de hayatını kaybeden Melek, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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#Melek Öztürk#Aydın#Portekiz
Portekizde hayatını kaybeden Melek, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 16:27

Erasmus programı kapsamında Portekiz'de bulunan 23 yaşındaki Melek Öztürk, burada serinlemek için girdiği nehirde boğularak hayatını kaybetti. Öztürk, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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Köşk ilçesinde yaşayan Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Öztürk, bir süre önce Erasmus programı kapsamında Portekiz'e gitti. Burada Barcelinhos bölgesinde 28 Eylül'de düzenlenen geziye katılan Öztürk, serinlemek için nehre girdi.

Portekizde hayatını kaybeden Melek, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Öztürk, akıntıya kapılarak boğuldu. Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla İzmir'e getirilip, yakınlarına teslim edildi.

Portekizde hayatını kaybeden Melek, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Melek Öztürk için bugün öğlen Köşk ilçesi Cumadere Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Öztürk’ün babası Erkan Öztürk, annesi Sevgi Öztürk, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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Portekizde hayatını kaybeden Melek, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Öztürk'ün annesi kızının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Melek Öztürk'ün cenazesi Cumaderesi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Portekizde hayatını kaybeden Melek, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Portekizde hayatını kaybeden Melek, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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#Melek Öztürk#Aydın#Portekiz

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