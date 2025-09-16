×
'Portakal' kavgası kanlı bitti

ANTALYA’nın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın bahçesinde önceki gün 21.00 sıralarında, Mehmet D. (30) ile komşusu Uğur F. (44) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D., yanında getirdiği tabancayla komşusuna ateş açtı. Tabancadan çıkan 2 kurşun Uğur F.’nin bacaklarına isabet etti. Bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinin balkonunda oturan Cansel A. (25) da kurşunlardan birinin eline isabet etmesiyle yaralandı. Apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından yakalanan Mehmet D., cezaevine gönderildi.

2 kişinin yaralandığı olaya şahit olan komşulardan Şevki Yüksel, “Bahçedeki ağaçtan yeşil olan portakallar toplanırken yaşlı olan Dursun amcamız tepki göstermiş, bunların daha yenmeyeceğini söylemiş. Bu nedenle bir gerginlik çıkmış. Olay, amcanın oğlu Uğur’a söylenmiş. Uğur da koşarak gelmiş. O da tartışma yaşamış. Mehmet ateş edip onu vurmuş. Balkondaki başka bir komşu da elinden yaralanıyor” dedi. 

 

 

