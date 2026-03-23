Portakal Çiçeği yine güzel açacak... Nisan’da şenlik var

Adana’nın simgelerinden biri haline gelen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan karnaval öncesinde şehirde hazırlıklar hız kazanırken, esnaf ve vatandaşlar da büyük heyecan yaşıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl 14. kez hayat bulacak, baharın en güzel kokusu sokakları bir kez daha saracak. 1–5 Nisan 2026 tarihleri arasında Adana sokakları müzik, renk, eğlence ve portakal çiçeği kokusuyla dolacak. Karnavalın en ilgi çekici etkinliği olan kortej yürüyüşü ise 4 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Karnaval süresince şehir sokakları yürüyüşler, rengârenk kostümler, konserler ve gösterilerle açık hava festival alanına dönüşecek.

CAN SUYU OLUYOR

Adana’da baharın habercisi olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, yalnızca renkli görüntülere sahne olmakla kalmıyor, aynı zamanda kentin ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Karnavala sayılı günler kala turizm, konaklama ve yeme-içme sektörlerinde hareketlilik gözle görülür şekilde arttı. Şehirdeki otellerde doluluk oranlarının hızla yükseldiği belirtilirken, özellikle şehir dışından gelen ziyaretçiler sayesinde esnafın yüzü gülüyor. Restoranlar, kafeler ve alışveriş noktalarında yaşanan yoğunluk, yerel işletmelere ciddi gelir kapısı oluşturuyor. Adana kebabı başta olmak üzere yöresel lezzetlere olan ilgi de ekonomik hareketliliği artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Yetkililer, organizasyon kapsamında güvenlik ve ulaşım önlemlerinin artırıldığını belirtirken, özellikle şehir dışından gelecek ziyaretçiler için konaklama alanlarında da doluluk oranlarının şimdiden yükseldiği ifade edildi. Turizm sektörü temsilcileri, karnavalın Adana ekonomisine önemli katkı sağladığını vurguluyor.

BU FESTİVALİN RENGİ BAMBAŞKA

Baharın güzelliğini Adana’dan tüm Türkiye’ye yayan Portakal Çiçeği Festivali sürecinde kentin sokakları bir başka güzel oluyor. Özellikle kortej yürüyüşünde ortaya çıkan renkli görüntüler uzun süre hafızalardan silinmiyor. Karnaval, Adana’nın marka değerini artırarak uzun vadede turizm gelirlerini de yükseltiyor. Bu nedenle organizasyon büyük bir titizlik içinde yürütülüyor.