×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Portakal Çiçeği Festivali'nden renkli görüntüler

Güncelleme Tarihi:

#Portakal Çiçeği Festivali#Adana#Kortej
Portakal Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 20:14

Adana'da 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali kortejinde binlerce kişi yürüdü. Rengarenk görüntülere sahne olan yürüyüşte vatandaşlar gönlünce eğlendi.

Haberin Devamı

Çukurova’da bahar başlangıcında kenti saran portakal çiçeği kokusunun verdiği heyecanı tüm ülkeye yayma amacıyla başlatılan ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali’nde bugün kortej yürüyüşü düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı kortej, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı önünden başladı. Süslenen araçlara binen ve kostümleriyle göz kamaştıran yüzlerce kişi, korteji izleyenleri selamladı.

Portakal Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler

Korteje; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda ünlü isim de eşlik etti. Müzik eşliğinde dans ederek eğlenen vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı’nda son buldu. 

Haberin Devamı

Portakal Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler

Portakal Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler

Portakal Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler

Portakal Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler

Portakal Çiçeği Festivalinden renkli görüntüler

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Portakal Çiçeği Festivali#Adana#Kortej

BAKMADAN GEÇME!