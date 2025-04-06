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Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen tur otobüsü kaza yaptı: 24 yaralı

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#Çorum#Alaca#Adana
Portakal Çiçeği Festivalinden dönen tur otobüsü kaza yaptı: 24 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 06:15

Çorum'un Alaca ilçesinde, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak zemine çarpması sonucu 24 kişi yaralandı.

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Kaza Çorum- Alaca karayolu İlecek mevkiinde meydana geldi. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen özel bir tur şirketine ait otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak zemine çarptı.

Portakal Çiçeği Festivalinden dönen tur otobüsü kaza yaptı: 24 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Portakal Çiçeği Festivalinden dönen tur otobüsü kaza yaptı: 24 yaralı

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#Çorum#Alaca#Adana

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