Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen tur otobüsü kaza yaptı: 24 yaralı

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Kaza Çorum- Alaca karayolu İlecek mevkiinde meydana geldi. Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen özel bir tur şirketine ait otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak zemine çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.