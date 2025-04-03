‘Portakal Çiçeği’ bu yıl 13. kez açacak

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Türkiye Kültür Yolu Festivalleri işbirliğiyle 13 Nisan’a kadar sürecek karnavalın açıklanan resmi programına göre karnaval süresince 200’den fazla etkinlik gerçekleştirilecek. Bu yıl ‘Dünya Çocukları’ temasıyla düzenlenecek karnaval, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ işbirliği sayesinde zengin bir içeriğe sahip olacak.

RENGÂRENK KORTEJ

Bu yıl da karnavalın ‘simgesi’ durumundaki kostümlü kortej geçişi 5 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Kortej karnavalın ilk yıllarındaki gibi şehir merkezinde ve Adana sokaklarında yapılacak. Saat 17.00’de başlayacak kortejde rengârenk kostümlü binlerce kişi buluşacak. Kortej yürüyüşünün yanı sıra gösterilerin gerçekleştirileceği karnavalda ünlü isimler de sahne alarak konser verecek.