Portakal çiçeği bir kez daha açtı: Haydi sokaklara

Haberin Devamı

Binlerce yerli ve yabancı insanı sokaklara taşıyan Karnaval 4-13 Nisan 2025 tarihleri arasında 13’üncü kez gerçekleştirilecek. 2013 yılından bu yana her yıl “sevgi ve dostluk” temasıyla düzenlenen ve Adana’nın “marka şehir” olma yolunda büyük katkı sağlayan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın bu yıl ki teması ise “Dünya Çocukları” olacak.

RENGARENK KORTEJ

Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olarak dünyanın sayılı karnavalları arasına giren “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’ coşkusu başladı.. Karnaval 13 Nisan’da sona erecek. Bu yıl da karnavalın “simgesi” durumundaki kostümlü kortej geçişi 5 Nisan Cumartesi (yarın) günü gerçekleştirilecek. Herkesin büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej karnavalın ilk yıllarındaki gibi şehir merkezinde ve Adana sokaklarında yapılacak. Saat 17:00’da başlayacak kortejde rengarenk kostümlü binlerce kişi buluşacak.

Haberin Devamı

Aynı gün, artık gelenekselleşen FotoMaraton etkinliğinde onlarca fotoğrafçı, festivalin en güzel karelerini yakalamak için yarışacak. Öte yandan festival süresince birbirinden ünlü sanatçılar, Merkez Park’ta kurulacak ana sahnede en sevilen şarkılarını seslendirecekler.

ETKİNLİK ÇOK

Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar 10 gün boyunca performans sergileyecekler. Ayrıca; ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna’dan gelecek etkinlik gruplarının performansları da izlenebilecek. Adana Müzesi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi mekanlar kültür ve sanatla renklenecek. Kültür Yolu Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı için özel olarak hazırlanan birçok sergi bu iki tarihi mekanda yer alacak.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Tüm karnaval boyunca; Fun Fun Hayal Takımı ile yarışmalar, gösteriler ve eğlenceler düzenlenecek. Aysel Gülşen ile Anne Çocuk Nefes Çalışması da karnaval süresince programda yer alırken, 12 Nisan Cumartesi günü Enerjisa Çocuk Tiyatrosu ve Toroslar EDAŞ Çocuk Tiyatrosu "Küsmesin Yıldızlar" oyunu da sahnelenecek.

Haberin Devamı

TİYATRO, BALE VE SERGİLER DÜZENLENECEK

01 Burda AVM, Ramazanoğlu Kültür Merkezi, Adana Müzesi, M1 Adana AVM’de ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tiyatro, bale ve sergiler gerçekleştirilirken, Opera ve Bale sanatçılarından Saraydan Kız Kaçırma, Bremen Mızıkacıları ve Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri seyredilebilecek. Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında bulunan karnavalın 13’üncüsü “Dünya Çocukları” temasıyla birlikte bu yıl çok zengin bir içeriğe sahip olacak. Bu yıl düzenlenecek karnavala Resmi Etkinlik Alanı olarak dahil edilen M1 Adana AVM’de çok sayıda eğlenceli ve kültürel etkinlik gerçekleştirilmesi planlanı Bu çerçevede: 4-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Karnaval Kortejleri yanında Pırıltılı Yüz Boyama aktiviteleri, Bubble Show, Çocuk Atölyeleri, Mini Yarışmalar, Karnaval Milongası, Eğlenceli Parkurlar, Çocuk Tiyatroları, Harika Atölyeler, Mıchael Mahmut ile Zumba, Canlı müzik etkinlikleri, Gastronomi etkinlikleri, Maske Yapımı, Smoothie Bike, VR Lab gibi etkinlikler ziyaretçiler ile buluşacak.

Haberin Devamı

Ayrıca; Çukurova Devlet Senfoni & Devlet Çoksesli Müzik Korosu “Carmına Burana”, Mersin DKTMK “Şarkılar Söyle O Sahillerde” Avni Anıl Özel Konseri, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu’ndan da “Sıra Gecesi” performansları da karnavalın ilgi çekici etkinliklerinden olacak. Picasso, Refik Anadol’un Dijital Sergisi, Köklere Yolculuk Dijital Sergisi, Beste Alperat ve Ozan Oganer’den Heykel, Cengiz Yatağan ve İsmail Helvacı’dan Resim sergileri ile dopdolu bir karnavalda herkes ilgi alanlarına göre kendinden bir şeyler bulacak. Karnavalda “Portakallı Lezzetler Yarışması” da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana’nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak.

Haberin Devamı

BOZKURT: HER YIL DAHA BÜYÜYORUZ

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir önderi ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, gazetemiz bölge temsilcisi Erdal Fernergiz’e yaptığı özel açıklamada, her yıl büyüyen ve daha fazla insanı Adana’da bir araya getiren karnavalın çok özel olacağını belirterek “Karnavalımızı Türkiye ve dünyanın her yerinden gelen çocuklarla kutlayacağımız daha büyük bir şenliğe dönüştüreceğiz. Çocuklara yönelik eğlenceli, eğitici, öğretici ve gelişime katkı sunacak çok sayıda fiziksel, zihinsel, bilişsel etkinlikler gerçekleşecek. Dünyanın her yanından çocuklar Adana’dan dostluk ve barış duygularını iletecekler. Onlar hepimizin geleceği ve umutlarıdır. Bu yıl ki karnaval programında çok ilgi çekici projelere ve performanslara da tanık olacağız. Özellikle çocuklarımızın yapacağı etkinlikleri merakla bekliyoruz.” dedi.

Haberin Devamı

ADANA’YA BEKLİYORUZ

Karnavalın ulusal ve uluslararası boyuta taşınmasıyla büyük bir turizm hareketliliği sağlandığını da belirten Bozkurt “Siyaset dışı duruşumuzla kimseyi ötekileştirmeden, dostluk ve kardeşlik ortamını sağlama amacımızı ilk yıldan bugüne taşımayı başardık. Tarih, kültür, doğa, gastronomi, sağlık, eğitim ve spor turizminde eşsiz imkanları bulunan bir kent olan Adana, hem imaj olarak hem de ekonomik anlamda farklı bir yere ulaştı. Bu yıl da Türkiye’mizin her yerinden insanlarımızı Adana’ya bekliyoruz” diye konuştu.