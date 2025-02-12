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Portakal bahçesine dadanan hırsız suçüstü yakalandı

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#Portakal#Mersin#Mersin Haberleri
Portakal bahçesine dadanan hırsız suçüstü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 10:15

Mersin'de narenciye bahçesinden otomobiliyle portakal hırsızlığı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

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Merkez Akdeniz ilçesinde narenciye bahçesinden portakal hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Narenciye bahçesinin olduğu bölgeyi çembere alan ekipler bölgede yaptıkları arama faaliyeti sonucunda şüpheli Ş.D.'yi başkasına ait tarladan portakal çalarken suçüstü yakaladı. Hırsızlık olayında kullanılan şüpheliye ait otomobilde yapılan aramada 500 kilogram çalıntı portakala el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Portakal bahçesine dadanan hırsız suçüstü yakalandı

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#Portakal#Mersin#Mersin Haberleri

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