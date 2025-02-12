Portakal bahçesine dadanan hırsız suçüstü yakalandı

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Merkez Akdeniz ilçesinde narenciye bahçesinden portakal hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Narenciye bahçesinin olduğu bölgeyi çembere alan ekipler bölgede yaptıkları arama faaliyeti sonucunda şüpheli Ş.D.'yi başkasına ait tarladan portakal çalarken suçüstü yakaladı. Hırsızlık olayında kullanılan şüpheliye ait otomobilde yapılan aramada 500 kilogram çalıntı portakala el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.