×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Porsuk Çayı’nda dümen kadınların

Güncelleme Tarihi:

#Porsuk Çayı#Eskişehir#Kadın
Porsuk Çayı’nda dümen kadınların
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 07:00

Türkiye’nin Venedik’i olarak anılan Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda yerli ve yabancı turistlerin gezi yaptığı botlar, kadın kaptanlara emanet edildi.

Haberin Devamı

Eskişehir’de yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Porsuk Çayı’nda, gezi botlarında kadın kaptanlar görev alıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kadın personelden Sabriye Erbil ve Ebru Metin, İstanbul Liman Müdürlüğü’nde aldıkları eğitimlerin ardından bot kaptanlığı ehliyeti aldı.

Kente dönen 2 kadın kaptan, 16 kişilik gezi botlarının kaptanlığını yapmaya başladı.

Kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını belirten kaptan Ebru Metin, “Bot kaptanlığı yapmaya başladığımdan bu yana çevremdeki herkesten çok destek görüyorum” diye konuştu.       

Haberle ilgili daha fazlası:
#Porsuk Çayı#Eskişehir#Kadın

BAKMADAN GEÇME!