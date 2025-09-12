Porsuk Çayı’nda dümen kadınların

Haberin Devamı

Eskişehir’de yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Porsuk Çayı’nda, gezi botlarında kadın kaptanlar görev alıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kadın personelden Sabriye Erbil ve Ebru Metin, İstanbul Liman Müdürlüğü’nde aldıkları eğitimlerin ardından bot kaptanlığı ehliyeti aldı.

Kente dönen 2 kadın kaptan, 16 kişilik gezi botlarının kaptanlığını yapmaya başladı.

Kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını belirten kaptan Ebru Metin, “Bot kaptanlığı yapmaya başladığımdan bu yana çevremdeki herkesten çok destek görüyorum” diye konuştu.