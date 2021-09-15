‘Porada’ rezaleti! İzmit Körfezi'ni böyle kirletti...

İncelemelerde, Ukrayna bandıralı kuru yük gemisinin ambar kapağının hidrolik sisteminde hortumun patlaması sonucu hidrolik yağın denize sızdığı tespit edildi. Petrol türevi maddenin yayılmasını önlemek için geminin etrafına bariyer çekildi. İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden olan gemiye 1 milyon 286 bin 440 lira para cezası verildi.

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