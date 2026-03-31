Popüler saç trendleri dökülmeyi artırabilir

Haberin Devamı

Sosyal medyada özellikle Z kuşağı arasında yaygınlaşan “no poo” (şampuansız saç) trendi, uzmanlara göre saç sağlığı açısından risk taşıyor. Dermatoloji uzmanları ve saç sağlığı üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, saçın uzun süre yıkanmamasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.

Literatürde yer alan çalışmalara göre, saçın düzenli temizlenmemesi saç derisinde yağ (sebum) ve kalıntı birikimine yol açıyor. Bu durum iltihaplanmayı artırarak saç köklerinin zayıflamasına neden olabiliyor.

Araştırmalar, saç derisindeki mikrobiyal dengenin bozulmasının da saç köklerini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Bu süreç, saç tellerinin incelmesine, dökülmenin hızlanmasına ve zamanla erken beyazlamaya yol açabiliyor. Uzmanlar, saç dökülmesinde genetik ve hormonal faktörlerin de etkili olduğunu vurguluyor. Özellikle DHT hormonunun saç köklerini küçülterek daha ince ve zayıf saçların çıkmasına neden olduğu biliniyor.

Haberin Devamı

Öte yandan, şampuanların saç dökülmesine neden olduğuna dair güçlü bir bilimsel kanıt bulunmadığı belirtiliyor. Aksine, düzenli ve doğru saç temizliği saç derisi sağlığını korumada önemli rol oynuyor.