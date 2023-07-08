Popülasyonu tehdit altında olan balıklara Bakanlıktan kırmızı koruma

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Proje kapsamında akarsular, göller ve göletlerden oluşan tatlı su havzaları ile denizlerde yaşayan tüm balık türlerinin güncel tür listeleri oluşturulacak. 530’un üzerinde deniz, 400 civarında da tatlı su balığı türünü kapsayacak çalışma ile popülasyonu tehdit altında olduğu belirlenen balık türleri ‘kırmızı liste’ye alınacak. Bu balık türlerine ilişkin de koruma tedbirleri belirlenerek uygulamaya konulacak. Böylece ülkenin sucul canlılığının devamı sağlanarak, gelecek kuşaklara aktarılacak. Proje kapsamında ayrıca, uzun yıllardır yabancı türlerin göçlerinin gözlendiği Türkiye denizlerinde istilacı balık türleri ile ilgili de en güncel verilerin oluşturulması hedefleniyor.