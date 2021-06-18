Pop-Up nedir, nasıl kaldırılır?

Pop-up İngilizceden dilimize geçmiş bir sözcüktür. 'Pop' kelimesi tek başına ele alınırsa 'çıkma' anlamını taşıyor. 'Up' kelimesi ise yukarı, üst anlamlarına geliyor. Zararlı içerik ya da reklamların engellenmesini sağlayan Pop-up Açılır Pencere Engelleyici manasına gelir. Myenocta sisteminde Sanal Sınıf Oturumu açarken "Pop-up" engelini kaldırmanız gerekmektedir.

Chrome Pop-up'ları açma veya kapatma

1. Bilgisayarınızda Chrome'u açın.

2. Sağ üstte Diğer- Ayarlar'ı tıklayın.

3. "Gizlilik ve güvenlik" bölümünün altında Site ayarları'nı tıklayın.

4. Pop-up'lar ve yönlendirmeler'i tıklayın.5. Üstte ayarı İzin veriliyor veya Engellendi yapın.

Bildirimleri engellemePop-up'ları devre dışı bıraktıktan sonra da bir siteden iletişim almaya devam ediyorsanız bildirimlere abone olmuş olabilirsiniz.

Internet Explorer

Tarayıcıyı açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan 'Ayarlar' simgesine tıklayın.

Daha sonra 'İnternet Seçenekleri' menüsüne gidin.

'Gizlilik' sekmesine tıklayın.

Açılır pencere engelleyicisini aktif hale getirmek için yanındaki boş kutucuğa tıklayarak 'Tik' koyun ve 'Uygula' butonuna basın.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara