Ponzi sistemi nedir? Ponzi ne demek ve nasıl çalışıyor?

İtalyan Charles Ponzi tarafından geliştirilen bir dolandırıcılık yöntemi olan ponzi sistemi, sözde 'kazan kazan' sistemidir. İllegal sistem olan ponzi, yeni üye bulunamadığı takdirde çöküş aşamasına geçmekte ve üyelerin ödeme işlemleri gerçekleştirilememektedir. İşte, Ponzi sistemiyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

PONZİ SİSTEMİ NEDİR?

Ponzi sistemi, İtalyan Charles Ponzi tarafından geliştirilen bir dolandırıcılık yöntemidir ve bu nedenle onun adıyla anılmaktadır. Charles Ponzi, ülkeler arasında değişim yapılabilen posta pullarının (reply coupon) bu ülkelerdeki fiyat farklılıklarından istifade ederek kar elde ettiğini duyurarak; Aralık 1919 da 150$ olan varlığını,Temmuz 1920 'de toplam 9 milyon dolara çıkardı.

Ağustos 1920 de sistem çöktüğünde Ponzi'nin yaklaşık 20 bin yatırımcıdan topladığı 10 milyon $ 'dan geriye sadece 30$ lık kupon kalmıştı. Ponzi düzeni, yasal gibi görünen bir yatırım aracına katılım ile kısa sürede yüksek oranda getiri sağlanacağı vaadine dayanmaktadır.

Dolandırıcı,toplanan paranın bir kısmını ilk katılımcılara geri ödemede kullanırken ,bir kısmını kendine ayırmakta ,ortaya çıkan fark yeni katılımcılara giderilmeye çalışılmaktadır. Yeterli sayıda yeni katılımcı bulunamaması durumunda da sistem çökmektedir. Sistemin çalışması için kilit nokta,insanların satın alacağı bir fikrin sunulmasıdır.

Bu fikir sözde "forex yatırımı"olabileceği gibi Amerikalı Amtel Telekomünikasyon Araçları Kiralama Şirketi örneğinde olduğu gibi "telefon kiralama",Türkiye'deki banker kastelli örneğinde olduğu gibi "mevduat sertifikası" ya da Bernard Madoff örneğinde olduğu gibi "Sahte tahvil" ve "sahte hedge fonu "olabilmektedir.