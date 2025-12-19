Poni’nin velayeti belli oldu! Hafta içi ‘baba’da hafta sonu ‘anne’de

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşayan Ü.G. isimli erkek, 4 yıl önce evlendiği E.G.’ye fikren ve ruhen anlaşamadıkları gerekçesiyle ‘anlaşmalı’ boşanma davası açtı.

PROTOKOLE EKLENDİ

Ü.G. isimli erkek, anlaşmalı boşanma protokolünde, son dönemlerde boşanma davalarında sıklıkla görülen evcil hayvanlara ilişkin bir maddeye yer verdi. Protokolde köpeği ‘Poni’nin velayetinin kendisine verilmesini talep eden Ü.G., köpeğin hafta sonları boşandığı eşi E.G.’de kalacağını ifade etti. Poni’nin tüm bakım masraflarını kendisinin karşılayacağını protokolde belirten Ü.G., hayvanın ihtiyaçlarında olağanüstü ve öngörülemeyen değişiklikler meydana gelmesi halinde giderlerin boşandığı eşi E.G. ile eşit bir şekilde karşılayacağını ifade etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Ü.G. isimli erkek ile E.G. adlı kadının ‘anlaşmalı’ olarak boşanmalarına karar verdi. ‘Poni’ isimli köpeğin velayetini Ü.G.’ye veren mahkeme, köpeğin her hafta sonu yatılı olacak şekilde E.G.’de kalmasına hükmetti. ‘Poni’ isimli köpeğin tüm bakım masraflarının Ü.G. tarafından karşılanmasına, olağanüstü durumlar meydana gelmesi halinde evcil hayvanın bakım masraflarının her iki tarafça eşit şekilde karşılanmasına karar verdi.