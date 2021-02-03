Ponçikler çökertildi

İSTANBUL Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından 5 ay önce başlatılan çalışmada, kentte organize bir şekilde fuhuş yaptıran çetenin varlığı tespit edildi. Ekipler şebekenin yurtdışından yüksek maaşla iş bulma vaadiyle buldukları kadınları İstanbul'a getirdiğini tespit etti. İstanbul’da çeşitli evlere yerleştirilen kadınların, burada şebekenin ‘Mama’ lakaplı yöneticileri tarafından “Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız” diye ikna ederek fuhuşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin, fuhuş yapmaya başlayan kadınları ayrılmak istemesi halinde bu fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri tespit edildi. Ekipler şebeke elemanlarının fuhuş çetesini yönetmek için WhatsApp üzerinde ‘Ponçik’ adında bir grup kurduklarını da ortaya çıkardı. Polis çetede yer alan yabancı uyruklu kadınların hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında da çalıştıklarını belirledi. Pasaportlarını kullanarak turist gibi dolaşan kadınların müşterilerinin evlerine ulaştıkları tespit edildi.

32 ADRESE OPERASYON

Ekipler 29 Ocak’ta operasyon için düğmeye bastı. 7 ilçede 32 adrese yapılan eşzamanlı baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 3'ü yabancı uyruklu 5'i kadın toplam 14 şüpheli ile 13 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Şebekeye müşteri olarak gelen 15 kişinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 42'ye yükseldi. Poliste işlemleri tamamlanan aralarında çete lideri C.E.'nin de bulunduğu 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 13 kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, 15 müşteri ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.