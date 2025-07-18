×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pompalı tüfekle vurulmuştu: Baba yaşam savaşını kaybetti oğlu tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Barış Aksakal#Erdal Aksakal
Pompalı tüfekle vurulmuştu: Baba yaşam savaşını kaybetti oğlu tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 12:24

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Barış Aksakal'ın (23) pompalı tüfekle vurduğu babası Erdal Aksakal (40), 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Barış Aksal, işlemleri sonrası tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 14 Temmuz günü Erenler ilçesi 1186. Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Barış Aksakal ile babası Erdal Aksakal arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Barış Aksakal, pompalı tüfekle babasına ateş etti. Ağır yaralanan Erdal Aksakal yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ambulansla hastaneye kaldırılırken, Barış Aksakal olay yerine yakın bir caminin avlusunda yakalandı.

Erdal Aksakal 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, Barış Aksakal da işlemleri sonrası tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Barış Aksakal#Erdal Aksakal

BAKMADAN GEÇME!