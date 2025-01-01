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Pompalı tüfekle video çekip sosyal medyadan paylaşmıştı: Gözaltına alındı

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#Gaziantep#Pompalı Tüfek#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 15:39

Gaziantep'te aracının içerisinde silahla çektiği videoyu sosyal medyada “Hasımların yerini öğrendikten sonra” başlığıyla paylaşan şahıs gözaltına alındı.

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Gaziantep'te aracının içerisinde bir video çekerek, “Hasımların yerini öğrendikten sonra” başlığıyla sosyal medya hesabında paylaşan İ.K.M., vatandaşların emniyet güçlerine ihbar etmesi üzerine takibe alındı. Polis ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından şahsı görüntüde kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sosyal medya hesabı üzerinden bir şahsın araç içerisinde pompalı tüfekle birlikte 'Hasımların yerini öğrendikten sonra' şeklindeki paylaşım görüntüleri ihbar kabul edilmiş, şüpheli şahıs İ.K.M. pompalı tüfekle birlikte yakalanarak tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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#Gaziantep#Pompalı Tüfek#Sosyal Medya

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