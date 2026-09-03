Pompalı tüfekle sokakta korku saçtı

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Olay, 31 Ağustos'ta, Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.K. (53), tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle gidip rastgele ateş etti. Park halindeki bazı araçlarda saçmalar nedeniyle hasar oluştu. O anları vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki silahla sokakta koşması yer aldı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Torbalı ilçesinde bulunduğunu belirlenen şüpheli, bugün düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.