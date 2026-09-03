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Pompalı tüfekle kapıya dayanıp dehşet saçtı: "Çık dışarı, sana sıkacağım"

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#İzmir Buca#Silahlı Saldırı#Çamlıkule Mahallesi
Pompalı tüfekle kapıya dayanıp dehşet saçtı: Çık dışarı, sana sıkacağım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 14:28

İzmir'in Buca ilçesinde daha önceden tartıştığı husumetlisinin evinin önüne pompalı tüfekle gelen şüpheli, sokak ortasında tehditler savurarak rastgele ateş açtı. Saçmaların apartman kapısına ve park halindeki araçlara isabet ettiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 31 Ağustos akşam saatlerinde Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, iddiaya göre daha önceden sözlü tartışma yaşadığı bir kişinin evinin önüne geldi.

Pompalı tüfekle kapıya dayanıp dehşet saçtı: Çık dışarı, sana sıkacağım

Elindeki pompalı tüfekle sokak ortasında bekleyen şüpheli, husumetlisine yönelik, "Çık dışarı, sana sıkacağım" şeklinde tehditler savurarak bağırmaya başladı. Daha sonra rastgele ateş ettiği öğrenilen saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar, apartmanın kapısına ve bir çok araca isabet ederek zarar verdi.

Pompalı tüfekle kapıya dayanıp dehşet saçtı: Çık dışarı, sana sıkacağım

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Silahlı şahsı gören çevre sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde; şüphelinin elindeki pompalı tüfekle sokakta bir süre bekleyip tehditler savurduğu, ardından tüfekle birlikte koşarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Pompalı tüfekle kapıya dayanıp dehşet saçtı: Çık dışarı, sana sıkacağım

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sokakta ve çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Emniyet güçlerinin, kaçan silahlı saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Pompalı tüfekle kapıya dayanıp dehşet saçtı: Çık dışarı, sana sıkacağım

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#İzmir Buca#Silahlı Saldırı#Çamlıkule Mahallesi

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