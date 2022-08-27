Pompalı tüfekle 3 polisi yaraladı! ‘Hasmım zannettim’ dedi

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Olay, 21 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli sivil polis ekibi, Kaan Y.’yi gözaltına almak istedi. Şüphelinin yakınları Murat K. (27) ile Tahir Gürler polise direnince arbede çıktı. Arbede sırasında Gürler, pompalı tüfekle polislere peş peşe ateş etti. 3 polis memuru, vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Yaralı polisler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Murat K.’nin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfeği buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Pınar Mahallesi’ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda Tahir Gürler ile birlikte Murat K. ve Kaan Y. gözaltına alındı. Polise ateş açan Gürler, emniyetteki ifadesinde, “Eve gelenleri hasmım zannedip, ateş açtım. Polis olduklarını bilseydim, sıkmazdım” dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tahir Gürler tutuklanırken, Murat K. ile Kaan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.