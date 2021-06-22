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Gündem
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 22.06.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Pompalı tüfek dehşeti! Kız arkadaşıyla yürürken...

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Pompalı tüfek dehşeti! Kız arkadaşıyla yürürken...

Bursa'da kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Erdal Yılmaz (26), kalçasından yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 1'inci Şentuna Sokak'ta meydana geldi. Kız arkadaşı ile yürüyüşe çıkan Erdal Yılmaz'a, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar Yılmaz'ın kalçasına isabet etti. Yılmaz’ın kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pompalı tüfek dehşeti Kız arkadaşıyla yürürken...

Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdal Yılmaz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Erdal Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Pompalı tüfek dehşeti Kız arkadaşıyla yürürken...

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