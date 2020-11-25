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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Pompalı tüfek dehşeti! Henüz 20 yaşındaydı...

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Pompalı tüfek dehşeti! Henüz 20 yaşındaydı...
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilinde pompalı tüfekli  saldırıya uğrayan Harun Can Gerengi (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Mehmetçik Mahallesi 1553 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilinde oturan Harun Can Gerengi, pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Silah sesini duyan mahallede sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Boynu ve sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Gerengi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gerengi, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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