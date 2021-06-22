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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-
Haber Giriş: 22.06.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Pompalı saldırıda yaralandı! Eski eşinin yeni kocası tetikçi tutmuş

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Pompalı saldırıda yaralandı! Eski eşinin yeni kocası tetikçi tutmuş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Osman Çolak'ın (61) evinin önünde pompalı tüfekle yaralanması olayına karıştığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Çolak'ın boşandığı eşinin yeni evlendiği kişi tarafından öldürülmek istendiği ortaya çıktı.

Olay, 19 Haziran'da saat 20.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi 6085 Sokak'ta meydana geldi. Osman Çolak, evinin önünde park ettiği cipinden indiği sırada, sokağın karşısına pusu kuran bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan 6 el ateş ettikten sonra bir otomobile binip olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Çolak, ihbar üzerine adrese sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Çolak, yoğun bakımda tutuluyor.

Pompalı saldırıda yaralandı Eski eşinin yeni kocası tetikçi tutmuş

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Osman Çolak'ın silahlı saldırıya uğraması olayına karıştığı belirlenen 5 kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler arasında Çolak'ın kısa süre önce boşandığı A.Z.'nin (31) yeni evlendiği Serdar Z.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Pompalı saldırıda yaralandı Eski eşinin yeni kocası tetikçi tutmuş

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

A.Z.'nin boşandığı eşi Osman Çolak'tan ev ve para istediği, Çolak buna yanaşmayınca da Serdar Z. tarafından tetikçi tutulup öldürtülmek istendiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Serdar Z., silahlı saldırıyı düzenleyen tetikçi olduğu ileri sürülen Osman B. ve olaya yardım ettiği ileri sürülen Kemal Z., Onur C. ve Ersin Ö. polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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